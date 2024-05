Giallorossi per sperare. Lodi sotto due a zero. Forte ha il match point

Il destino dell’Amatori Lodi è appeso a un filo. Questa sera, ore 20.45, i giallorossi tornano in Versilia per disputare la gara-3 delle semifinali di Serie A1 contro Forte dei Marmi e provare a posticipare un’eliminazione che appare sempre più scontata. Le prime due gare (1-2 e 1-3 i risultati finali) della serie hanno seguito lo stesso identico copione: partenza arrembante e gol immediato dei lombardi che poi si sono dovuti arrendere entrambe le volte alla rimonta implacabile dei toscani. I ragazzi di Bresciani finora hanno messo in mostra un livello di gioco all’altezza di una semifinale Scudetto, ma hanno sprecato troppo sottoporta a differenza dei più quotati rivali. Un altro elemento che ha fatto la differenza è stata la costanza in fase difensiva: in gara-2 l’Amatori ha subito tre gol in cinque minuti. Forte questa sera, davanti al proprio pubblico, avrà il primo match point per la finalissima. Il numero 9 giallorosso, Felipe Fernandes, ha commentato così dopo gara-2: "Sapevamo che sarebbe stata dura, soprattutto dopo il primo ko casalingo. Abbiamo sempre messo in mostra l’atteggiamento giusto, pur sbagliando qualcosa di troppo. Loro sono arrivati primi in regular season, sono fortissimi ma lotteremo finché avremo la possibilità. Non è ancora finita".