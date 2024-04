Ginnastica artistica, dal 24 aprile al 5 maggio i campionati continentali in Fiera. Rimini al centro dell’Europa: "Sarà una festa azzurra»

Dalla Riviera romagnola si vede Parigi, soprattutto se voli e volteggi sopra pedane e parallele. Rimini si appresta ad ospitare due settimane di livello a cinque cerchi, con gli Europei di Ginnastica Artistica che saranno organizzati nei padiglioni della Fiera: dal 24 al 28 aprile le gare maschili, quelle femminili dal 2 al 5 maggio. Un Europeo in Italia mancava dal 2009, e si inserisce in un calendario che prevede anche la partenza del Tour de France nel nostro paese, in una regione che più di molte altre ha puntato tantissimo sul turismo generato dagli eventi sportivi.

"Il fatto è che una ricerca studio indipendente che abbiamo affidato allo studio Ghiretti ci porta ad affermare che per ogni euro investito negli eventi sportivi ne tornano indietro 18 in termini di indotto", ha spiegato Gianmaria Manghi, capo della segreteria politica della presidenza della Regione Emilia Romagna. Ieri a Bologna a ’battezzare’ l’evento c’erano le due squadre azzurre e i rispettivi direttori tecnici: Yumin Abbadini, Lorenzo Casali, Matteo Levantesi, Marco Lodadio, Mario Macchiati campione d’Europa in carica per i maschi guidati da Giuseppe Cocciaro, Alice e Asia d’Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio e Giorgia Villa, argento europeo in carica, con il loro dt Enrico Casella.

C’era anche il presidente Gherardo Tecchi: "Questi ragazzi, che sono i migliori, in questi anni hanno fatto la storia. Mi aspetto di vincere perché abbiamo la possibilità di farlo con entrambe le squadre. E qualcuno si potrà fare valere anche a livello individuale", ha detto Tecchi, un passato da allenatore di volley prima di spiccare il volo come dirigente. Anche perché non è sprovvisto di memoria, cosa oggi purtroppo rara: "Rimini è la città di Romeo Neri, l’Emilia Romagna è la regione di Alberto Braglia, che hanno fatto la storia", ha detto, legando l’evento a un territorio che aveva sete di un evento come questo.

Agli Europei saranno presenti oltre 300 atleti provenienti da 35 nazioni, ci saranno in palio i pass per i giochi olimpici che gli azzurri hanno già conquistato. E quindi i gruppi capitanati da Lodadio e Villa potranno concentrarsi sulle medaglie: "A Rimini non possiamo nasconderci, dobbiamo puntare a vincere il campionato a squadre e cercare di piazzare sul podio altri atleti", ha detto il dt delle ragazze Enrico Casella.

All’interno della Fiera si sta allestendo un vero e proprio villaggio dello sport, per ogni giornata di gara saranno a disposizione oltre 4.000 posti per gli spettatori. Marco Borroni, presidente del comitato locale, ha svelato altri numero che danno il senso della manifestazione: 75 delegazioni, un villaggio sportivo di circa 32.000 metri quadri, circa 20.000 pasti e una zona commerciale da 800 mq.

Dove saranno ovviamente gli atleti, a dare spettacolo. Con il vantaggio del tifo di casa, come per la modenese Elisa Iorio: "è un’emozione in più per me, daremo tutto per ripagare chi verrà a fare il tifo". Da pochi chilometri arriva il marchigiano Lorenzo Minh Casali: "Avere una gara importante prima di Parigi è importante per gestire la pressione e correggere cose che durante l’allenamento non riusciamo a captare. Poi dobbiamo difendere il titolo".