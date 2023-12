Giocatore della Liv nei guai dopo il controllo in strada. Varner III arrestato. Alcol oltre i limiti

Harold Varner III, golfista professionista (foto) passato nel 2022 dal PGA Tour alla LIV, la Superlega araba, è stato arrestato nella Contea di Mecklenburg (North Carolina) per guida in stato di ebbrezza. Trasferito nel carcere di Mecklenburg, verrà rilasciato su cauzione (fissata a 500 dollari). Secondo quando riportato, il 33enne di Akron (Ohio) sarebbe stato fermato sulla Providence Road. Professionista dal 2012, vincitore di un torneo (il Liv Golf Washington) quest’anno nella Superlega araba, nel 2016 si è distinto come terzo giocatore di colore dopo Vincent Tshabalala e Tiger Woods ad essersi imposto sull’European Tour (oggi DP World Tour).

A proposito di lega araba, un battibecco su X con Ian Poulter svela le richieste fatte da Billy Horschel per lasciare il PGA Tour e trasferirsi alla LIV Golf. Secondo il britannico Poulter, ex emblema del golf europeo e tra i primi ad aver scelto la LIV, l’americano vorrebbe 45 milioni di dollari per passare alla Superlega araba. Tutto è iniziato con un post apparso sui profili social del 47enne Poulter circa la velocità di oscillazione del suo swing. Numeri che, secondo Horschel, non riscontravano il vero. Di qui lo scambio di frecciatine, con Poulter che ha messo sul tavolo le richieste dello statunitense e scritto: "Va tutto bene, Billy. Solitamente vado d’accordo con i numeri, stavolta ho sbagliato di circa 9 milioni di dollari per MPH che hai chiesto per unirti alla LIV", la provocazione di Poulter.