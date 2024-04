Gioia al Toscana Tour. Turchetto è al top. De Luca in finale a Riad

La 18esima edizione del Toscana Tour ad Arezzo va in archivio con una squillante vittoria italiana nelll’appuntamento conclusivo a "tre stelle", quella di Roberto Turchetto (foto) su Don Blue, dopo cinque tappe del circuito a maggioranza di successi stranieri. Turchetto ha prevalso nel Grand Prix Kep Italia, grazie al miglior tempo, sui 7 binomi capaci di chiudere con doppio zero la gara di 1,50 m, fra i quali, al 4° posto, l’inossidabile Arnaldo Bologni in sella a D Mark 2 e al 6° la giovane Elisa Chimirri con Calandro Z. In barrage sono entrati anche Guido Franchi su Enjoy One, che però ha concluso con una toccata nel secondo giro, come Bruno Chimirri, padre di Elisa, su Je Suis Godot d’Acheronte, piazzandosi rispettivamente all’8° e 10° posto. Turchetto sul podio è salito insieme all’elvetica Sira Accola (Koriano Van Klapscheut) e allo slovacco Bonislav Chudyba (Statis Conti), 2° e 3° classificati. Questa affermazione azzurra in chiusura ha il sapore della rivalsa, accreditata anche dai numerosi piazzamenti dei nostri binomi nell’intero meeting, spesso su soggetti ancora in crescita tecnica e dunque con ampio potenziale di miglioramento. Diversamente invece è andata nel ’quattro stelle’ di Gorla Minore: migliorI esiti per noi l’8° e 9° posto di Giulia Martinengo (Delta de l’Isle) ed Emanuele Camilli (Odense Odeveld), entrambi con un errore nel secondo giro nella gara che ha visto ai primi due posti i belgi Clemens (Emmerton) e Verlooy (Croqsel de Blaignac), 3° l’argentino Larocca jr (Abril Iconthon). La prossima settimana agonistica scatta già domani a Riad, Arabia Saudita, con la finalissima della Fei World Cup cui partecipa anche Lorenzo De Luca (F One Usa), unico italiano in gara.