Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo. Comune e Perugia calcio all’insegna dell’inclusione

L’appuntamento è per sabato 12 allo stadio Curi, per un momento di sport e comunità, ma soprattutto un segnale chiaro: Perugia è una città che sceglie di stare dalla parte dell’inclusione, ogni giorno dell’anno. In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, il Comune di Perugia rinnova il suo impegno per promuovere i diritti e l’inclusione delle persone con disturbi dello spettro autistico. Un’occasione importante per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica su un tema complesso, che richiede interventi personalizzati, il sostegno delle famiglie e la costruzione di reti solide tra Istituzioni, enti, servizi e associazioni.

L’evento promosso dagli assessorati allo Sport e alle Politiche Sociali in collaborazione con Angsa Umbria e con il supporto del Perugia calcio è in programma per sabato 12 aprile alle 17.30 allo stadio Curi in occasione della partita casalinga contro il Sestri Levante.

"I calciatori delle due squadre scenderanno in campo indossando le magliette di Angsa (Associazione Nazionale Genitori Persone con Autismo) – ha annunciato l’assessore allo sport Vossi – un gesto simbolico ma potente, per affermare che sport e fragilità possono camminare assieme, aiutandosi reciprocamente, per ribadire un unico messaggio: quello per il quale la pratica sportiva è uno strumento di partecipazione e socializzazione, un aiuto per tanti ragazzi e per le loro famiglie".

Per il Perugia presente una delegazione con il team manager Rossi, l’addetto stampa Baldoni e il giocatore Paolo Bartolomei: "Siamo contenti di partecipare a questa iniziativa – ha affermato il centrocampista – perchè sappiamo di essere un veicolo importante per questo tipo di messaggi".

La sindaca Vittoria Ferdinandi, ha sottolineato l’importanza di creare contesti accoglienti e valorizzanti per tutte e tutti: "Non esiste persona che, se riconosciuta e accolta, non possa diventare una risorsa per la comunità. È questo il senso più profondo dei percorsi di sensibilizzazione: costruire una società dove ogni differenza sia una ricchezza".