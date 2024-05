Giovanile. Under 15 all’interzona

La stagione del Pistoia Basket Junior è tutt’altro che finita e, anzi, è in arrivo un altro nuovo importante appuntamento a livello nazionale dopo aver disputato, a fine aprile, delle Finali Under19 Eccellenza. Stavolta la location sarà Tolentino, nelle Marche, dove i biancorossi hanno strappato il pass per poter partecipare al concentramento Interzona (se ne disputano otto in contemporanea in tutta Italia): in ogni torneo, le prime due squadre staccano il pass per la qualificazione alle finali nazionali.. Pistoia se la dovrà vedere contro Olimpia Roma, Dolomiti Energia Trentino e Unahotels Reggio Emilia. La prima partita, in quel di Tolentino, si giocherà venerdì 17 maggio alle ore 18 al palasport "Giulio Chierici" contro l’Olimpia Roma. A seconda dei risultati di questa prima giornata, andrà a comporsi il resto del calendario del girone all’italiana: per tutti, tre partite da disputare e le prime due andranno ad ottenere la qualificazione alle Finali Nazionali. Anche sabato gli orari delle partite sono alle 16 ed alle 18, mentre domenica in campo o alle 10 o alle 12.

Questo il roster completo della squadra: Matteo Angelini, Luca Baldassarri, Matteo Branchetti, Tommaso Colangelo, Abraham Gai Pierallini (Capitano), Fabio Mhilli, Francesco Michelucci, Elia Mungai, Riccardo Pascarella, Gabriele Salani, Gioele Santini, Andrea Torre. All.: coach Eduardo Perrotta, assistente Jacopo Biagini.