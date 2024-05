Giovanili. Volley Aglianese a caccia delle finali nazionali U14. Oggi e domani le sfide con Policoro, Modena e Busto

Al via la splendida avventura. La squadra under 14 del Volley Aglianese, campione territoriale Appennino Toscano e vice campione regionale toscano in carica, è pronta a giocare la fase di qualificazione dei Campionati Italiani contro Policoro, campione regionale della Basilicata, Modena, secondo classificato dell’Emilia Romagna, e Busto Arsizio, finito al terzo posto in Lombardia. A Cesena, la formazione allenata da Martina Spagnoli (capo coach) e Martina Pallini (assistente), si presenterà con 13 giocatrici: le palleggiatrici Francesca Migliorino Francesca e Matilde Ciuti, le centrali Asia Bardini, Chiara Santini e Giulia Conti, le schiacciatrici Sofia Giatti, Laura Benvenuti, Micol Rastelli, Zoe Ugolini, Caterina Ricci e Martina Aliperti, i liberi Eleonora Palmieri e Sara De Padova. Due saranno i dirigenti accompagnatori: Johnny Bardini e Linda Vettori. La comitiva neroverde questa mattina alle 11 si sfiderà il Gi Elle Volley Policoro, mentre alle 16 giocherà con Busto Arsizio. Domani ultima gara del girone all’italiana contro il Bper Anderlini Modena. Soltanto la formazione prima classificata del girone accederà alle finali nazionali, che assegneranno il titolo tricolore domenica 2 giugno, festa della Repubblica italiana. Per Martina Spagnoli, nel frattempo divenuta direttrice tecnica della società, la soddisfazione di essere arrivati a questo punto, ma, come si suol dire, l’appetito vien mangiando. "Sappiamo che sarebbe un’impresa accedere alle finali, ma vogliamo provarci".

G.B.