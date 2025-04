Gispi Tigers dominano Livorno 32-0 nel campionato di rugby Serie C 2024/25

Serviva un successo contro Livorno, meglio se a seguito di una prestazione convincente. E così è stato: i Gispi Tigers hanno vinto e convinto, regolando Livorno per 32-0.

Un risultato maturato domenica scorsa a Coiano, nell’incontro valido per la settima giornata della fase promozione del campionato di rugby di Serie C 2024/25.

I pronostici della vigilia erano tutti a favore degli uomini di Luca Nuti e Lorenzo Vannini, considerando che la terza forza del girone sfidava l’ultima in classifica.

Ma l’inizio non è stato così agevole, considerando le difficoltà per il rosso a Tempestini e per la concentrazione dei labronici: solo un calcio piazzato di Doni ha permesso al sodalizio pratese di andare in vantaggio e di chiudere il primo tempo sul 3-0. Il solco definitivo è stato scavato nella ripresa, con i rugbisti pratesi tornati in campo con il piglio giusto: le mete di Magnini, Iannotta e Banci hanno suonato la carica, per poi incrementare ulteriormente il punteggio e mettere definitivamente al sicuro il risultato.

Con questa vittoria, i Tigers ottengono il quarto successo in questa fase del torneo e salgono a 20 punti in graduatoria, mantenendo la terza posizione. Le prossime due settimane dovranno servire quindi per ricaricare le batterie e prepararsi al rush finale: durante la pausa, Nuti e Vannini avranno il tempo di recuperare i giocatori acciaccati o infortunati.

L’attenzione dovrà quindi andare al prossimo 27 aprile, quando il gruppo sfiderà il Vasari Arezzo.

Il 4 maggio successivo sarà la volta del Tirreno, per poi chiudere la kermesse sfidando l’Olbia capolista il prossimo 11 maggio. Ci sono insomma tutte le premesse per chiudere in bellezza una stagione sin qui più che positiva e ricca di soddisfazioni: sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione e continuare a dare il massimo.

Giovanni Fiorentino