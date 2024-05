Gli altri. Ravenna amaro: "Incomprensibile»

Non si placano le polemiche a Ravenna (che ieri ha vinto i playoff battendo il Corticella) per l’esclusione dal campionato della Pistoiese (costata cara ai ravennati) e i recenti sviluppi, che verosimilmente riporteranno Pistoia in serie D: "Questo è il nostro calcio – dice il tecnico Gadda –. E sono difficili da giudicare, oltre che da capire. Con tutto il rispetto per i loro tifosi e per i giocatori, fa un po’ rabbia il comportamento di quella società, che ha falsato l’esito di un campionato. E poi, il prossimo anno, si ritrova di nuovo in D".