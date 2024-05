Gli altri risultati. La Pielle passa a Imola e chiude la serie. Ruvo di Puglia piega Piombino ed è avanti

Nel tabellone 1 la Pallacanestro Livorno sbanca (70-78) Imola in gara-3 e firma la qualificazione in semifinale. Successo esterno anche per Ruvo di Puglia, che sbanca (57-65) Piombino e va sul 2-1 nella serie. Da questo accoppiamento arriverà la prossima avversaria degli Herons. In casa invece vince (90-83) Avellino su San Vendemiano. Irpini sul 2-1 nella serie.

Nel tabellone 2 Sant’Antimo forza la serie a gara-4 grazie al successo (88-85) su Roseto. Stesso discorso anche per Piacenza che si prende (99-91) gara-3 ai danni di Jesi. Sul filo del rasodio il successo (63-64) della Liberasta Livorno a Faenza. I labronici si sono rimpossessati del fattore campo e ora guidano 2-1 nella serie.