Gli avversari. Coach Magro mette in guardia i suoi: "L’Estra giocherà con la mente libera»

"Da un punto di vista mentale, penso che Pistoia verrà a Brescia con leggerezza. Non senza attenzione agonistica o senza sentire la partita, ma consapevole di aver ampiamente raggiunto il proprio obiettivo e che tutto ciò che arriva ora è un continuare a sognare. E vorranno farlo. Non mi sorprenderei se giocassero liberi mentalmente e avessero grandi prestazioni al tiro". In vista della palla a due di gara 1, il coach di Brescia (ma toscano doc) Alessandro Magro teme in particolare la spensieratezza dell’Estra, oltre al potenziale offensivo dei biancorossi. "Abbiamo preparato questa prima partita nei minimi dettagli. A mio avviso, se una squadra vuole essere competitiva non può prescindere da un’eccellente difesa. Proveremo a limitare le bocche da fuoco di Pistoia, che ha un attacco davvero performante. Mi aspetto una serie lunga – aggiunge il tecnico della Leonessa – con tanti aggiustamenti all’interno e situazioni da modificare da entrambi i lati. Siamo molto concentrati sulla qualità del nostro gioco".

F.B.