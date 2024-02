Gli Europei di Rimini. Ginnastica artistica, via al count-down

Si muove la macchina organizzativa del campionato Europeo di ginnastica artistica, con l’elenco delle Nazioni femminili iscritte che è stato completato due giorni fa. L’evento in terra romagnola è dei partecipanti all’evento in terra romagnola. I Campionati di Rimini 2024 qualificano per i Giochi Olimpici. Le Nazionali azzurre hanno già staccato il pass olimpico e quindi potranno gareggiare davanti al proprio pubblico senza l’ansia della qualificazione, ma con con l’unico obiettivo di vincere medaglie. L’arena di gara, in Fiera, potrà ospitare oltre 4.000 spettatori, mentre sulle pedane si sfideranno 605 tra atleti e atlete. I Campionati Europei di Ginnastica Artistica rientrano nel calendario di eventi sportivi promosso dalla Regione Emilia-Romagna. I campionati Europei maschili si terrano dal 24 al 28 aprile con la partecipazione di 38 nazioni, 179 atleti senior, 137 atleti junior per un totale di 316 atleti, quelli femminili dal 2 al 5 maggio con 37 nazioni, 156 atlete senior, 133 junior per un totale di 289 atlete totali. I biglietti e gli abbonamenti sono in vendita sul circuito Vivaticket.