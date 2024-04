Gli Italiani a Le Siepi di Cervia. Von Eckermann rivince la Coppa del Mondo. Martinengo, tris tricolore. Exploit verso Piazza di Siena

Giulia Martinengo Marquet (nella foto) ha vinto ieri il suo terzo titolo tricolore in carriera dopo aver siglato venerdì la prima prova a tempo di 1,50 m. e ottenuto il secondo posto in quella decisiva di sabato, a barrage m. 1,60. Nell’ultima prova la fuoriclasse del Gruppo sportivo dell’Aeronautica ha commesso due errori (4/4) uno in ciascun percorso, mentre Grossato, del GS Carabinieri, in sella a Cash du Pratel andava a vincere con lo stesso score agli ostacoli (4/4) grazie al miglior tempo. Tuttavia l’amazzone friulana ha centrato l’obiettivo principale, ossia il titolo tricolore, grazie allo scarto favorevole nel punteggio, 8.00 contro gli 8,19 in classifica generale del veterano torinese. Sul terzo gradino del podio è salito il veterano parmense Giuseppe Rolli in sella a Eiffel de Hus, terzo anche nella gara decisiva con 5/4 penalità e medaglia di bronzo. Fuori dal podio, al 4° posto, Giacomo Casadei (Ballantine di Villagana), La neocampionessa aveva già conquistato il tricolore nel 2015 e nel 2018, oltre alle due medaglie d’argento nel 2017 e 2021. Ma da vera campionessa la “Giulia nazionale” non dorme sugli allori: "Non posso che essere più felice di così – ha detto – ora però la concentrazione va subito a Gorla Minore per lo Csio di Coppa delle Nazioni del circuito Eef della prossima settimana… così ci prepareremo a Piazza di Siena". Resta da osservare che nessuno dei 35 binomi ha realizzato doppio netto sulla massima altezza, e c’è ancora del lavoro da fare per competere a livello internazionale. Intanto a Riad, Arabia Saudita, Henrik von Eckermann su King Edward ha vinto la Fei World Cup lasciando il posto d’onore all’asso francese Epaillard (Dubai du Cedre) che ha scavalcato Fredrikson (Catch Me Not S), finito al terzo posto. E’ il secondo anno consecutivo che Von Eckermann conquista la Coppa del Mondo, dopo Olimpiadi e campionato del mondo.