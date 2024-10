Gli undici di Palladino. Difesa, roba da Mati. Davanti c’è il Vikingo

È stata la parola con cui, senza mezzi termini, ha scelto di esordire in conferenza stampa: "emergenza". Più chiaro di così Raffaele Palladino non poteva essere per descrivere la situazione che riguarderà la linea difensiva della Fiorentina che questa sera farà il suo esordio ufficiale in Conference League. Fuori, come noto da tempo, tre centrali per squalifica - Ranieri, Comuzzo e Quarta - e out (un po’ a sorpresa) anche Pongracic, che nonostante da due giorni ormai si stia allenando in gruppo ancora non è reputato pronto dallo staff tecnico per tornare a giocare.

Anche per questo, come avevamo anticipato ieri, si è resa necessaria la convocazione dei due baby della Primavera Kouadio e Baroncelli, aggregati alla prima squadra per tutta la fase di preparazione e pronti in caso di ulteriore allarme rosso a dare il proprio contributo.

A tamponare le falle del reparto arretrato ci penseranno dunque in partenza Kayode e Biraghi, che saranno adattati nel ruolo di centrali nella linea a tre con cui la Viola dovrebbe schierarsi in partenza con in mezzo il debuttante Moreno, che non gioca una gara ufficiale dal 26 agosto e che sarà il perno centrale davanti a Terracciano, pronto da stasera a rivestire ufficialmente il ruolo di portiere di coppa. Per il resto della formazione anti-New Saints sembrano esserci pochi dubbi sia sulla trequarti che in attacco, con Ikoné e Sottil (quest’ultimo "spoilerato" titolare dal tecnico stesso) che agiranno alle spalle di Beltran (il cui ultimo gol risale proprio alla semifinale di ritorno di Conference della scorsa stagione), mentre è in mediana che permangono i dubbi più grossi: probabili gli impieghi di Dodo e Parisi sulle fasce mentre al centro, al fianco di un lanciato Adli, è ballottaggio tra Richardson (il favorito), Bove e Mandragora.

Andrea Giannattasio