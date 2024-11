Golf, Edoardo Molinari vince la maratona in Spagna e vola al Tour

L’Italia del golf ha festeggiato in Spagna la grande prova di Edoardo Molinari che ha vinto il Final Stage della Qualifying School, estenuante maratona di 108 buche completate in sei giorni, che ha premiato i primi venti giocatori della classifica con il pass per il DP World Tour 2024/25. Molinari ha offerto una grande prova imponendosi con 399 colpi, ben 29 meno del par dell’Infinitum Golf (Lakes Course, par 71, e Hills Course, par 72) di Tarragona. L’euforia azzurra ha coinvolto anche Gregorio Di Leo che, con un’ottima rimonta, si è classificato dodicesimo (409, -19). De Leo, dopo aver concluso il quinto giro martedì pomeriggio, prima che il gioco venisse interrotto per fulmini, è riuscito a cambiare letteralmente marcia nelle ultime nove buche del torneo. Determinanti i tre birdie della 11, 13 e della 15 e il fantastico eagle della 18 che hanno aperto le porte del paradiso golfistico al giocatore biellese che soltanto due anni fa vinceva l’ordine di merito dell’Alps Tour. Molinari ha preceduto di un colpo lo svedese Niklas Lemke e di due lo statunitense Davis Bryant, terzo con 401 (-27). In quarta posizione con 406 (-22) l’emergente spagnolo Albert Boneta, il danese Alexander George Frances e il sudafricano Wilko Nienaber. L’Infitum Course è stato palcoscenico di un evento storico. Per la prima volta, infatti, un giocatore armeno si è qualificato al DP World Tour: il 22enne Jean Bekirian ha completato il torneo al 10° posto con -20. Sono rimasti fuori dalle qualifiche Filippo Celli e Lorenzo Scalise. A Celli, 22° con 411 (-17), non è bastato un 67 (-4) che lo ha lasciato a un colpo dalla carta. Scalise si è classificato 43° con 415 (-13). Dopo 72 buche è uscito al taglio, caduto a 279 (-7), Renato Paratore, 84° con 280 (-6). I tre giocheranno sul Challenge Tour, il secondo circuito continentale. Oltre ai due qualificati hanno la carta Andrea Pavan, Francesco Laporta, Guido Migliozzi, Matteo Manassero e Francesco Molinari. Quest’ultimo giocherà anche sul PGA Tour, cosa che sperano di poter fare anche Matteo Manassero, Guido Migliozzi e Francesco Laporta, impegnati nel finale del DP World Tour a Dubai dove sono in palio 10 carte per il PGA Tour 2024/25. Al termine del primo giro Manassero occupa l’undicesimo posto a tre colpi dai leader McIlroy e Hatton. Andrea Ronchi