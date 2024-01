GOLF. Molinari confermato alla Ryder Cup

Edoardo Molinari è stato chiamato da capitan Luke Donald per affiancarlo alla guida del team europeo che nel 2025 si recherà negli USA per la Ryder Cup. Molinari (nella foto), dopo l’eccellente lavoro svolto nella trionfale edizione romana, è stato riconfermato nel ruolo di vicecapitano. Con la sua competenza nelle statistiche aiuterà Donald nell’allestire la squadra per difendere il titolo sul percorso newyorkese di Bethpage nel settembre 2025. "Sono felice e orgoglioso. Donald mi ha chiamato proprio il giorno in cui è stato nominato capitano, poco prima dell’annuncio ufficiale, dicendomi di aver apprezzato il mio operato e di voler lavorare con me alla prossima Ryder Cup".

Andrea Ronchi