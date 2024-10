Golf, è morto Franco Chimenti: il presidente della Federazione aveva 85 anni

Roma, 3 ottobre 2024 – La Federgolf piange la morte del presidente Franco Chimenti: 85 anni compiuti lo scorso agosto, era stato rieletto al comando della federazione il 16 settembre.

A lungo professore ordinario di Chimica Farmaceutica all’Università La Sapienza di Roma, è stato membro della New York Academy of Sciences, dal 1981 al 1985 ha ricoperto la carica di vicepresidente della Lazio di cui è diventato presidente nel 1986.

Entrato in consiglio federale nel 1996, nominato vicepresidente, è diventato presidente la prima volta nel 2002 ed entrato a far parte del Consiglio Nazionale Coni, del quale diventa rappresentante di giunta dal 2004 al 2008 e dal 2012 al 2021.

Il 19 febbraio 2013 viene nominato vicepresidente vicario del Coni, carica da cui si dimette l’11 giugno 2013 per ricoprire il ruolo di presidente di Coni Servizi S.p.A.

Il 20 dicembre 2021 riceve il Collare d’Oro al merito sportivo – la massima onorificenza conferita dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano – a coronamento di una lunga e grande carriera da dirigente al servizio dello sport.

Il momento più alto della sua carriera è stato il successo mediatico e organizzativo della Ryder Cup in Italia nel settembre del 2023. Il 16 settembre scorso era stato rieletto per la quarta volta alla guida della Federgolf che avrebbe ancora condotto per il quadriennio 2024-2027.