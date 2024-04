’Gran premio Liberazione città di Massa’. Sambinello taglia il traguardo in volata

Sulla scia dell’Eroica Nation’s cup a tappe vinta dallo spagnolo Hector Martinez Alvarez, un altro evento importante e di prestigio in Toscana per gli juniores, il 48° Gran premio di Massa con ritrovo e partenza ufficiosa nella splendida piazza Aranci, mossiere il sindaco di Massa, Francesco Persiani ed arrivo lungo la via Aurelia a Turano. E qui due dei principali favoriti della corsa si sono contesi il successo sotto lo sguardo del ct azzurro Dino Salvoldi, con secondo successo stagionale conquistato da Enea Sambinello della Vangi Il Pirata Sama di Calenzano nei confronti del forte Mellano. Una vittoria che ha reso felicissimo anche il suo direttore sportivo, il massese Matteo Berti, non nuovo del resto a vincere con i suoi atleti su questo traguardo. Una corsa che dopo una prima parte tranquilla si è infiammata sulla salita verso Cà di Cecco Evam quando dal plotoncino di 8 attaccanti è uscito il generoso Agostinacchio che ha vinto il gran premio della montagna e si lanciato da solo verso l’ultima asperità di giornata quella della Foce.

Dietro sono emersi Sambinello e Mellano, due atleti che hanno effettuato un avvio di stagione splendido, i quali raggiungevano il battistrada e lo staccavano in salita per andare a contendersi il successo che premiava Sambinello, un emiliano davvero bravo, brillante e forte. Ottimo anche Mellano, già autore di due successi mentre gli inseguitori della coppia sono giunti a una decina di secondi regolati per il terzo posto da Baruzzi. Trentadue le squadre con i francesi del Rochevillois e gli spagnoli della Baix Ebre e 170 i partenti, con un percorso esigente. Ottima l’organizzazione curata dal Gs Turano e numerosi gli sportivi presenti a questa bella classica.

Ordine di arrivo: 1) Enea Sambinello (Vangi Il Pirata Sama) km 129,7 in 3h06’22’’, media km 41,756; 2) Maria Ludovico Mellano (F.lli Giorgi); 3) Francesco Baruzzi (Aspiratori Otelli) a 7’’; 4) Mattia Stenico (F.lli Giorgi); 5) Michele Bicelli (Aspiratori Otelli) a 9’’; 6) Andrea Donati (Trevigliese) a 11’’; 7) Cristian Sanfilippo (Pool Cantù); 8) Nicholas Travella (id.); 9) Mattia Agostinacchio (Trevigliese); 10) Michele Pascarella (Team Franco Ballerini).

Antonio Mannori