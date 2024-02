Grave taglio all’occhio in allenamento per il pugile britannico. Fury-Usyk, rinviata la super sfida dei Massimi

Tyson Fury-Oleksandr Usyk non s’ha da fare, almeno per il momento. Per vedere i due incrociare i guantoni, bisognerà attendere ancora: l’atteso match del 17 febbraio a Riyadh è stato rinviato. Fury, 35 anni, campione del mondo Wbc dei pesi massimi, ha riportato un taglio sopra l’occhio destro in allenamento che ha richiesto "attenzione medica immediata" e "un numero significativo di punti disutura". Da qui la necessità di far slittare l’incontro - dove il vincitore potrà unificare tutti i titoli della categoria visto che Usyk detiene le corone Wba, Wbo e Ibf - a data da destinarsi. "Mi sento distrutto, ero in una condizione superba", ha fatto sapere il pugile britannico, promettendo che si lavorerà presto a una nuova data. Gli organizzatori, intanto, dovranno trovare un sostituto visto che i biglietti per il match sono stati già venduti. Secondo la BBC, potrebbe salire sul ring il croato Filip Hrgovic, sfidante ufficiale per la corona Ibf.