Grifo, è sfida alla Carrarese. Servirà l’aiuto del “Curi“

Nel cammino del Perugia ci sarà la Carrarese che in campionato ha strappato un punto al Curi e vinto all’ultimo tuffo, al 90’ a Carrara il 28 marzo. E adesso serve mettere dentro qualcosa in più: senza gol si interromperà il cammino nella corsa alla B. Intanto una cosa da festeggiare c’è: il Perugia, con il pari contro il Rimini, ha passato il suo primo turno play off dell’era Santopadre. Nella gestione del presidente romano i biancorossi hanno vinto due campionati di C per andare in B (oltre a quello dalla C2 alla C1), ma tra Lega Pro e serie B non avevano mai passato un turno negli spareggi. Fuori con il Pisa in C, poi Pescara, Benevento, Venezia, Verona e Brescia in serie B. Anche se questa formula è nuova, più lunga e tortuosa, resta una curiosa e bella novità. La Carrarese ha chiuso al terzo posto forte di un cammino interno da far paura con l’arrivo in panchina di Calabro: nove vittorie su nove. Un record. Ma la prima gara si giocherà al "Curi": lo stadio biancorosso dopo mesi è tornato a farsi sentire e il Grifo dovrà costruire il suo destino in casa. Ci sono buone sensazioni per sperare: perché i biancorossi, nel ritorno, nello stadio di casa hanno conquistato sette vittorie e tre pareggi in campionato e perché i toscani lontano da casa, non sono irresistibili. Con Calabro in panchina hanno collezionato cinque pareggi, due vittorie e una sconfitta con nove gol fatti e altrettanti subiti. Insomma al Curi i biancorossi possono e devono solo vincere.