Guelfi, prove di play off. Che sfida contro Parma. E’ la rivincita della finale

La qualificazione ai play off e l’accesso diretto alla semifinale per il titolo sono state conquistate una settimana fa con il successo nello scontro con i Dolphins Ancona, la stagione regolare però non è ancora terminate e, prima di concentrarsi sulla post season, i Guelfi Firenze hanno ancora una partita da affrontare.

Oggi alle 15 i Guelfi concluderanno infatti la loro stagione regolare con la sfida dell’ultimo turno della Prima Divisione, una partita che, sebbene sia per loro senza valore di classifica, non potrà essere una gara come le altre per i viola della palla ovale.

Nel pomeriggio infatti il Guelfi Sport Center ospiterà la visita dei Panthers Parma, per una gara che sarà la riproposizione dell’Italian Bowl della passata stagione. Un ricordo doloroso per i Guelfi Firenze, che lo scorso luglio furono battuti 29-13 nella sfida per il titolo italiano disputata a Toledo (Ohio).

Quella sconfitta è ancora una ferita aperta, un ricordo che motiva i Guelfi a dare il meglio nella sfida di oggi pomeriggio. La squadra di coach Males vorrà dunque ben figurare contro una storica rivale e sfruttare la gara con Parma per rodarsi al meglio in vista dei play off, allo stesso tempo però, a pochi giorni dall’inizio della post season, i viola non potranno rischiare di incappare in infortuni dei propri giocatori di riferimento.

È difficile quindi pronosticare l’assetto con cui i Guelfi scenderanno in campo, più facile invece immaginarsi l’atteggiamento dei Panthers Parma che, dopo la vittoria sui Lazio Marines arrivata nello scorso week end, si trovano quarti in classifica. Una posizione che gli emiliani proveranno a difendere: con un successo infatti i Panthers si aggiudicherebbero l’accesso ai play off, ma soprattutto la matematica certezza di giocare il turno di wild card in casa.

La partita di oggi pomeriggio metterà di fronte due formazioni nobili del football americano, metterà a confronto le motivazioni di Parma con la voglia di rivalsa di Firenze, dunque indipendentemente dal valore di classifica, si tratterà di una sfida ad alto contenuto spettacolare.