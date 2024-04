Henrik von Eckermann trionfa nella finale della Coppa del Mondo di equitazione

Più che la vittoria in sé è stato il modo in cui Henrik von Eckermann l’ha ottenuta. Stiamo parlando della finale della Coppa del Mondo, e del fuoriclasse svedese già vincitore dell’oro olimpico a squadre, nonché del campionato del mondo. Ebbene, von Eckermann era in sella a King Edward, 14enne sauro belga, cavallo straordinario che lo stesso cavaliere ha definito "geniale" in un’intervista, per spiegare come questo suo autentico partner sappia concentrarsi in gara interpretando con assoluta lucidità e partecipazione le indicazioni del cavaliere. Mettendoci anche del suo per non toccar barriera. Insomma un fenomeno. Considerando anche la classe di Von Eckermann, nell’ultimo giro il binomio è entrato in campo con addosso la massima pressione possibile in una finale, perché l’asso francese Julien Epaillard sull’11enne sèlle-francais Dubai du Cedre (un figlio del leggendario Diamant de Semilly) aveva già concluso con doppio netto e, pur gravato di 4 penalità dopo tre gare, obbligava il cavaliere gialloblù a chiudere ancora senza errori, mentre in caso di una toccata sarebbe stato necessario il barrage. E lì che vien fuori la classe del campione: von Eckermann e King Edward hanno volato sugli ostacoli, un’impresa (0/0/0 nelle tre prove). Nemmeno una toccata in tre gare e cinque percorsi alle altezze massime (1,60m.), una serenità che sfiora lo stato di grazia. Tanto di cappello a Epaillard (4/0/0) che ha cercato di mettere in difficoltà l’avversario, e che ha dovuto accontentarsi del 2° posto sia in gara (vinta dall’austriaco Max Kuhener su Eic Up Too Jacco Blue) sia nella classifica generale della Coppa. Il bronzo è andato all’altro plurititolato svedese Peder Fredrikson su Catch Me Not S (2/4/0), rimasto sul podio pur scivolando indietro di una posizione. Con questa strepitosa vittoria Henrik von Eckermann e King Edward si consacrano definitivamente nell’Olimpo del salto ostacoli mondiale.