Hockey. I Flying Donkeys vincono contro Forlì ma niente play-off

L’Hockey Empoli fa suo lo scontro diretto per il quarto posto con Forlì ma, ad una giornata dalla fine della stagione regolare, resta fuori dai play-off del campionato di Serie C. Al Pala Aramini i "Flying Donkeys" si sono imposti con un netto 5-1 mettendo subito le cose in chiaro nella prima frazione. Salita sul 2-0 grazie alla doppietta di Errico, infatti, la squadra di coach Carboncini ha poi di fatto chiuso il discorso negli ultimi minuti prima dell’intervallo con le reti di Pazzaglia e Michi, che hanno subito ristabilito le distanze dopo che gli ospiti erano riusciti a dimezzarle. In avvio di ripresa, poi, ci ha pensato Cecchi a firmare la cinquina finale. Questa la empolese formazione scesa in campo: Bagni (p), Benozzi (p), Cecchi, Errico, Pazzaglia, Bertini E., Bertini D., Carboncini M., Simonelli, Michi, Milcik, Soluri, Rodio. Adesso i ‘Ciuchi volanti’ torneranno in campo il 25 maggio a Imola per l’ultima di campionato.