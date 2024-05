Hockey: le semifinali scudetto di A1. Il Centro Porsche ospita il Lodi. E può contare sul fattore campo

FORTE DEI MARMI

A 72 ore dal successo ottenuto sulla pista lombarda, il Porsche Centre Forte dei Marmi riceve al Palaforte, con inizio alle 20.45, il Lodi per una seconda semifinale scudetto che, come le precedenti sfide fra giallorossi e rossoblu, si preannuncia incerta. Nonostante infatti la squadra di Bertolucci abbia vinto tutti gli scontri diretti con quella di Bresciani in questa stagione (3-1 e 7-2 in regular season, 3-2 in coppa Italia, 2-1 tre giorni fa) imporsi non è mai stato facile contro un avversario che, pur senza stelle di prima grandezza, dispone di un collettivo contro il quale è estremamente difficile giocare, imperniato su una difesa che concede pochissimo e su un attacco in cui tutti sanno essere risolutori. In questi playoff ad esempio, sono state fondamentali le reti del trissinese Alessandro Faccin, figlio d’arte: sei in quattro partite. Gara uno, come quasi sempre avviene in questa fase, è stata decisa dagli episodi ed è facile prevedere che altrettanto succederà stasera. In casa rossoblu la soddisfazione per l’importante successo esterno è già stata archiviata con la convinzione che stasera Gnata e soci saranno attesi ad un’altra guerra di logoramento.

Emblematica è stata la rete del vantaggio lodigiano di gara uno, arrivata sul primo e fino a quel momento unico errore commesso, dopo 30’ di gioco, dalla retroguardia versiliese.

Una conferma che contro questo Lodi non è permesso sbagliare, neanche potendo contare su risolutori come sono stati Ambrosio e Rossi tre giorni fa. Se il fattore-campo ha spesso poco valore nei play off, Bertolucci sa di poter contare stasera e sabato sul supporto dei propri tifosi che già a Lodi erano presenti numerosi e che nelle due gare del PalaForte saranno più che mai vicini a una squadra che sente vicina, ma ancora tutta da conquistare, la propria ennesima finale scudetto La serie fra Forte e Lodi prosegue sabato 11, sempre al Palaforte. Domani alle 18 si gioca invece l’altra semifinale Trissino-Follonica (gara 1: 4-3)

G.A.