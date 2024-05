HOCKEY. Una sfilata di campioni al campus del Sarzana

Una sfilata di campioni per trasmettere la passione dell’hockey. Torna da domenica 7 a sabato 13 luglio il campus organizzato dall’Hockey Sarzana al centro sportivo di Lunimare Sporting Club tenuto da tecnici e istruttori della società rossonera. Nel corso della settimana arriveranno a salutare i ragazzi Andrea Fantozzi (Amatori Lodi); Chicco Rossi (Forte dei Marmi); Leonardo Barozzi (Follonica); Alessandro Verona (Sporting Lisbona) e l’allenatore Alessandro Cupisti. Il direttore del campus sarà Sergio Festa, preparatore atletico Marco Acanfora e lo staff tecnico composto dai giocatori Domenico Illuzzi, Xavi Rubio e Simone Corona che si occuperà dei portieri. Una settimana di divertimento e crescita tecnica per tanti ragazzi che oltre alla disciplina sui pattini avranno a disposizione le tante attrattive del centro sportivo della frazione di Luni Mare. Per informazioni e iscrizioni è già possibile contattare la segreteria del club in piazza terzi oppure il numero 335-6877002.