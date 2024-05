Howe, tecnico del Newcastle, punta molto su Sandro per la prossima stagione dopo la fine della squalifica. "Tonali si è ridotto lo stipendio, iniziata una nuova fase della sua vita»

"Era dispiaciuto per le sue azioni e ha aiutato le autorità a capire l’entità del problema. Ha ammesso tutto quello che aveva fatto e sta già affrontando la situazione. Sta entrando in una nuova fase della sua vita. Sandro si è sentito colpevole per la situazione e ha pensato che ridursi volontariamente lo stipendio fosse un modo per mostrare al suo nuovo club la sua buona fede, che era dispiaciuto per quello che era successo, determinato a mettersi tutto alle spalle e a cercare di imparare da questa situazione". Così l’allenatore del Newcastle Eddie Howe all’indomani della decisione della Fa di squalificare per due mesi con la sospensiva Sandro Tonali, già squalificato fino alla fine di agosto dalla Figc per scommesse illegali.

"È stato un segnale positivo, ci ha fatto capire che abbiamo un ragazzo ottimo in squadra, uno determinato a mettersi tutto alle spalle e a dimostrare, appena gli sarà possibile, tutte le cose buone che può fare per il Newcastle", aggiunge Howe.