Hypercar, con la 499P hanno conquistato Le Mans. Squadra che vince non si cambia. La Ferrari conferma tutti i piloti

La vittoria alla 24 ore di Le Mans nell’anno del centenario è stata la ciliegina sulla torta. Favolosa la stagione del debutto Ferrari nella categoria hypercar del Wec con la 499P. Il Cavallino ha conteso fino all’ultimo il titolo mondiale alla Toyota. La casa di Maranello ha quindi confermato i medesimi equipaggi per le vetture numero 50 e 51 anche per il 2024. Con il secondo posto nel mondiale costruttori in bacheca, la squadra affronta un altro campionato da protagonista tra le hypercar, in una classe in cui debutteranno nuovi brand, e che si annuncia ancora più avvincente.

In particolare, la 499P con il numero 50 sarà condotta dal trio che nel 2023 ha maturato quattro podi, rispettivamente, a Sebring, Portimão, Monza ed in Bahrain, oltre a due pole position, in America ed a Le Mans, che hanno consentito a Fuoco-Molina-Nielsen di ottenere il terzo gradino del podio nella classifica piloti, proprio davanti ai compagni di squadra Pier Guidi-Calado-Giovinazzi. A questi ultimi, invece, verrà affidata la vettura "gemella" la numero 51, che ha trionfato alla 24 Ore di Le Mans ed è salita sul podio a Spa-Francorchamps.