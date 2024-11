I gialli dopo il pari a Cosenza e verso Mantova. I risultati sorridono al Modena: nessun sorpasso

Il pari della Reggiana poi solo sconfitte per le squadre che stanno un passo dietro al Modena nei bassi fondi della classifica. Ed è la buona notizia del fine settimana, se il bicchiere lo si vede mezzo pieno e non mezzo vuoto. Nessuno sorpassa i canarini che, tuttavia, hanno appena due punti di vantaggio dalla retrocessione diretta e convivono, seppur avanti per differenza reti, con i granata a quota 15 punti alle porte dei playout.

I playoff sono a tre lunghezze ma non ci pare il caso di guardarli, per ora. Il Frosinone cade a Cremona, il Cittadella per poco non complica la vita al Bari ma perde e il Sudtirol sembra in una crisi senza fine nonostante il cambio d’allenatore. Per ora, c’è chi sta peggio, insomma. Senza contare la Salernitana, surclassata dal Sassuolo e con problemi che vanno ben oltre il campo. Ma non è spunto che può tranquillizzare il Modena, alle prese coi suoi di problemucci e coi rimpianti lasciati a Cosenza. Sabato prossimo, al Martelli di Mantova, il coefficienti di difficoltà non cambierà di molto, anzi. I biancorossi di Possanzini hanno una filosofia temprata sulle idee di De Zerbi: segnano sempre (media di un gol a partita) e subiscono quasi di conseguenza (17 gol incassati).

Ora i gialli devono giocarsela a viso aperto, perché i punti in trasferta e per giunta con avversari diretti pesano un po’ di più e il Modena di scontri per uscire da quella zona ne ha consecutivamente per un mesetto. La preparazione riprende con due certezze: le squalifiche di Defrel e Santoro. Per la loro sostituzione si candidano Pedro Mendes e uno tra Magnino e Battistella. Quasi obbligatorio, ora, rilanciare il portoghese per fargli prendere maggior confidenza con un campo che non vedeva da due mesi. Per quanto riguarda il centrocampo, Mandelli può scegliere con abbondanza e in base alle caratteristiche dei due, a seconda di quanto vorrà essere propositivo contro un avversario che fa del palleggio la sua arma principale. Sarà un incrocio anche ricco di storia, che non si verifica da 4 stagioni (a porte chiuse per Covid terminò 0-0 nel 2020). Ma la vittoria in trasferta ora non può più essere rimandata, deve essere obiettivo più che mai concreto.

In foto: Palumbo in azione contro il Cosenza (fotofiocchi).

Alessandro Troncone