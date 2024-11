Non basta l’orgoglio degli azzurri a Torino. Crescendo All Blacks, finisce 11-29

Una illusione dolcissima, ma poi l’Italia della palla ovale si è dovuta arrendere in un Allianz Stadium esaurito alla forza inesorabile della Nuova Zelanda. Azzurri avanti 3-0 su punizione con Paolo Garbisi al 3’, il pari degli All Blacks arriva col piazzato di Beauden Barrett al 15’. Un minuto più tardi arriva un altro calcio di Garbisi ed è 6-3. Al 24’ la facile meta centrale di Roigard trasformata da Barrett, ed è 6-10. Gli azzurri resistono a lungo, fino alla meta di Jordan trasformata. Nella ripresa al 70’ la meta di Tele’a e Barrett non sbaglia. Al 76’ Menoncello si invola e va in meta. Garbisi non infila i pali. Barrett approfitta di una svista e va lui a marcare, ma non trasforma: è 11-29.