L’avversario. Oddo, la bestia nera. Sei incroci, quattro ko

La storia di Massimo Oddo, oggi alla guida del Milan Futuro, a Perugia non è stata positiva. Soprattutto il finale. Perché fino all’esonero di dicembre 2019 la marcia dei biancorossi, alla luce del risultato finale, non era poi da buttare via. Il tecnico viene esonerato nel dicembre 2019, dopo la sconfitta nell’ultima giornata di andata in casa contro il Venezia con i biancorossi sesti in classifica. Riprende le redini del Grifo alla trenatseiesima giornata con i biancorossi al quindicesimo posto in graduatoria: per lui un successo, poi la rocambolesca sconfitta interna con il Trapani e il ko di Venezia che conducono la squadra ai play out con il Pescara. Nel doppio confronto il Grifo perde gli spareggi ai calci di rigore.

Quello che invece il tecnico può rivendicare è lo score contro il Perugia: nei sei confronti contro la formazione biancorossa Oddo ha vinto quattro volte. Lo score poi si completa con un pareggio e con una sconfitta, arrivate negli ultimi due incroci.

Il Perugia e Massimo Oddo si sono incontrati la prima volta nella stagione 2014-2015, nel turno preliminare play off di serie B. La sfida, giocata al Curi, è stata vinta dal Pescara di Oddo per 2-1. La stagione successiva, sempre alla guida del Pescara, Oddo fa l’en plein contro i biancorossi allenati da Bisoli: successo prima in Abruzzo (2-1) e poi addirittura vittoria per 4-0 nel girone di ritorno allo stadio Curi. Il poker di successi per l’allenatore abruzzese arriva il 30 novembre 2017 con Oddo sulla panchina dell’Udinese. In coppa Italia i bianconeri si impongono per 8-3. Poi ci sono le ultime due sfide: il successo dei biancorossi di Nesta sul Crotone di Oddo per 2-1 nella stagione 2018-2019 e il pareggio nella stagione 2022-2023 con l’allenatore pescarese alla guida della Spal.