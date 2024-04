I precedenti. Tre vittorie delle Aquile nelle ultime tre sfide al Picco. Verde è già stato decisivo, l’augurio è che si ripeta

Spezia a punteggio pieno nei tre recentissimi precedenti contro la Sampdoria: tre vittorie che hanno confermato la tradizione precedente il 1946 contro le varie anime che nel dopoguerra diedero vita alla società genovese, tant’è che solo il Liguria (nuova denominazione della sola Sampierdanerese) riuscì a espugnare il Picco nel 1940-41 in B. I blucerchiati scesero al Picco per la prima volta l’11 gennaio 2021: gli Aquilotti, guidati da Italiano, passarono in vantaggio con Terzi al 20’, furono raggiunti da Candreva al 24’ e infine si imposero grazie a un rigore trasformato da Mbala Nzola al 61’. L’allora tecnico blucerchiato Claudio Ranieri riconobbe la superiorità spezzina con la signorilità che gli è propria. Cambia il tecnico, non cambia la musica: con Thiago Motta sul ponte di comando il Baciccia blucerchiato fallisce lo sbarco in riva al Golfo per la seconda volta, nel miglior momento stagionale della squadra, coinciso con gli exploit in casa di Napoli e Milan. Bastò un colpo del solito Daniele Verde a metà ripresa per conquistare tre preziosissimi punti in chiave salvezza. Vittoria anche nella sciaguratissima scorsa stagione, chiusa con la retrocessione in B di entrambe le liguri. Il 17 settembre 2022, con Gotti in panchina, non sembrava proprio che la stagione sarebbe finita così male. Il sampdoriano Sabiri si inventa un grandissimo gol da lontano all’11’, ma un minuto dopo arriva il pareggio su autorete di Murillo. Ancora Mbala Nzola decisivo, con il suo gol al 72’, difeso strenuamente nonostante la furente reazione dei blucerchiati, con Dragovski in stato di grazia a dire sempre no, prima che l’infortunio di Verona cambiasse tutto.

Mirco Giorgi