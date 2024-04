I protagonisti. Zaro: "Per noi la fine di un incubo». Battistella: "Ora sappiamo soffrire»

Giovanni Zaro, ex Südtirol, con la sua deviazione di testa ha deciso la gara per una vittoria molto festeggiata sul campo dalla squadra gialloblù: "È stata una liberazione, a qualcuno è sfuggita anche qualche lacrima. Eravamo entrati in un incubo che sembrava senza fine, è stato bello uscirne in casa nostra contro una squadra che ci ha anche fatto soffrire, come avevamo sofferto anche ad Ascoli. Sono due partite che non prendiamo gol, sappiamo di essere una squadra forte che ha attraversato un momento difficile e questa è una vittoria che ci dà grande entusiasmo, dobbiamo cavalcarlo per cercare di ottenere il massimo nelle tre gare che ancora mancano. Durante la partita abbiamo cambiato sistema di gioco, non sono contentissimo quando mi spingo in avanti, ma è andata bene. Era da tanto che gli episodi non ci sorridevano, questa volta è successo e questa vittoria ci permette di guardare con maggiore serenità al derby. Siamo carichi, cerchiamo di rimanere lucidi e con i piedi per terra". L’autore del calcio d’angolo che ha portato al gol di Zaro è stato Thomas Battistella (foto): "Non è stata una partita facile ma siamo riusciti a portarla a casa. Per superare il lungo momento di difficoltà abbiamo cercato di compattarci, mettendo il gruppo davanti al singolo. Penso che si sia visto perché abbiamo saputo soffrire e vincere. Con Bisoli mi trovo molto bene, le sue parole fanno sempre piacere, posso solo ringraziarlo".

r.d.