I supporter si preparano alla sfida. La tifoseria non trattiene la gioia. Stadio pronto a spingere gli azzurri

C’è tanto entusiasmo in città per questa Carrarese che fa sognare. La prevendita dei biglietti per la gara col Perugia sta andando a gonfie vele. La cifra dei 3500 spettatori è già stata superata. Il botteghino per i locali rimarrà aperto anche nella giornata odierna e quindi c’è la possibilità di incrementare ulteriormente il numero delle presenze che si spera a questo punto possa far registrare il tutto esaurito. Di sicuro verrà stabilito il record di incasso stagionale. Calabro ed i suoi ragazzi avranno, insomma, una degna cornice di pubblico pronta a trascinarli con una grande coreografia ed un tifo fragoroso. La politica di avvicinamento dei bambini delle scuole e dei settori giovanili della zona allo stadio operata nelle ultime giornate dalla società azzurra ha dato i suoi frutti creando un forte attaccamento alla Carrarese anche nelle nuove generazioni e in settimana sono stati tanti i bambini che hanno chiesto ai genitori di riportarli allo stadio. Ad una piazza elettrica e festosa ne fa da contraltare un’altra, quella di Perugia, dove regnano scoramento e scetticismo oltre ad una certa rabbia.

Dopo la sconfitta per 2 0 al "Curi" è scattata la contestazione nei confronti della proprietà e dell’allenatore che è proseguita anche durante la settimana. In particolare è stato esposto in Curva Nord uno striscione contro mister Formisano firmato "Ultras Perugia". La stessa cosa era accaduta anche al precedente allenatore, il massese Francesco Baldini. Proprio per questo forte malumore nel tifo è improbabile che a Carrara arrivino più di un centinaio di spettatori biancorossi in Curva Sud e fra l’altro con l’intento più di contestare che di incitare la squadra. Una squadra che verrà con la voglia di sfatare quanto meno il tabù di non aver ancora vinto neppure una gara dei play-off nell’era-Santopadre. Il Grifo di dieci partite giocate nella post season ne ha perse 7 e pareggiate 3.

Gianluca Bondielli