Ieri le elezioni a Roma. Di Paola resta in sella. Terzo mandato Fise

Marco Di Paola è stato riconfermato presidente della Fise nel corso dell’assemblea elettiva svolta ieri alla Fiera di Roma. Il 54enne avvocato e imprenditore romano, che è anche membro della Giunta del Coni, resterà in carica per il suo terzo mandato consecutivo per il quadriennio 2025-2028. Di Paola è stato rieletto con 7.130 voti, ossia con il 67,49% delle preferenze espresse, mentre a Clara Campese, presidente del Comitato regionale della Fise del Veneto, sono andati 2006 voti (18,99%) e all’ex-ct Duccio Bartalucci 1.409 voti (13,34%). Alle votazioni ha partecipato il 64,24% degli aventi diritto al voto (1.410 società sportive, di cui 653 per delega, 267 cavalieri, 171 cavalieri proprietari, 332 tecnici).

Di Paola dopo l’esito favorevole ha dichiarato: "Voglio ringraziare tutti per questa grande prova di democrazia e di fiducia nei confronti miei e della mia visione di Federazione, e del sostegno ottenuto per tutto quello che abbiamo fatto fino ad oggi e che metteremo in atto nel prossimo futuro. Voglio ringraziare tutti i presidenti dei Comitati regionali Fise che in questi anni mi hanno supportato, perché la Federazione è una, ha una unica visione e serve che si vada tutti nella stessa di direzione. Un ringraziamento particolare voglio rivolgere anche alla mia famiglia, a mia moglie, ai miei figli", ha concluso Di Paola.

Il neo-rieletto presidente Fise guida la Federazione dal 2017. Consiglieri sono stati eletti Alvaro Casati 4.375 voti (44,33%), Ettore Artioli 4.298 (43,55%), Gualtiero Bedini 4.018 (40,71%), Grazia Rebagliati Basano 3.990 (40,43%), Nicola Boscarelli 3.929 (38,79%), Giulio Panzeri 3.759 (38,09%), M.Grazia Cecchini 3.465 (35,11%). Rappresentante dei tecnici Luigi Favaro (166), dei cavalieri Luisa Palli (130), dei cavalieri proprietari Massimo Giacomazzo (77), presidente dei revisori dei conti Ezio Algarotti (5320).