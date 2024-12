Ihl. Undici vittorie di fila. I Mastini ora sognano

Altro big match e altra vittoria per Varese. Nella ventunesima giornata di IhL i Mastini hanno superato 7-6 Feltre all’overtime, cogliendo l’undicesimo successo di fila. Domani alle 20.30 i gialloneri sfideranno Aosta con l’obiettivo di accorciare sul secondo posto. Prosegue anche la marcia di Chiavenna in IhL Division 1-Master Round. I verdeblu hanno sconfitto 2-1 l’Aosta B ai supplementari cogliendo altri due punti fondamentali per rimanere ai piani alti del girone. Alessandro Stella