Il 15 e 16 giugno al volante della Bmw. Rossi, parte la missione Le Mans. Il Dottore in fiducia: "Faremo bene»

Era alla festa Ducati di Pecco Bagnaia, Valentino Rossi. Ed è stato proprio nel corso del blitz a Valencia, proprio mentre i team della MotoGp alzano il sipario sul futuro, che Vale ha deciso di accendere i riflettori anche sul suo. Ed eccolo l’annuncio più atteso (da quando ha scelto le quattro ruote): Rossi, a giugno (esattamente il 15 e 16 giugno) correrà la 24 Ore di Le Mans. Il suo sogno di sempre. Valentino infatti parteciperà al Wec 2024, il Mondiale Endurance, e gareggerà nella nuova classe LMGT3, con 18 equipaggi iscritti e che vivrà appunto nella classicissima sulla pista francese la tappa clou. Rossi sarà alla guida della BMW 4 del Team Wrt con il quale ha vissuto anche le stagioni post MotoGp nell’Europe Challenge. Proprio in questa categoria, l’estate scorsa, aveva vinto la sfida che ogni anno precede e accende i motori in vista di Le Mans. "Sono molto entusiasta di poter competere nel Mondiale Endurance – dice Rossi –. Ho già una certa familiarità con la macchina dopo l’ultima stagione ma il format con tre piloti provenienti da tre diverse categorie in termini di performanc sarà nuovo per me. In generale, però, credo che potremo fare bene". Valentino affronterà la nuova avventura dopo una serie di test. Al Wec 2024 si è iscritto, con il team Alpine, anche il figlio di Schumacher, Mick.

Ri.Ga.