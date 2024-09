Il Como non chiude i conti. Pari beffa nel recupero

di Enrico Levrini

COMO

Il Como sfiora la vittoria alla prima al Sinigaglia e viene raggiunto nel finale dal Bologna, dopo una partita senza esclusione di colpi, con Cutrone (nella foto, a sinistra) e Orsolini protagonisti in campo. I lariani di Fabregas (nella foto, a destra), dopo un gran volume di gioco e due gol di vantaggio, hanno un netto calo nella ripresa. E i bolognesi ne approfittano per pareggiare. Como super veloce, in avvio. Al 5’ Fadera s’infila a sinistra e pesca Cutrone che mette al centro un pallone deviatoin rete dal tocco di Casale. I lariani pressano e prendono in mano la partita, prima Dossena manda alto di testa, poi Strefezza entusiasma il Sinigaglia con passaggio in area ancora per l’ex Cagliari che calcia debole. Altra occasione al 39’: Nico Paz per Cutrone che solo davanti al portiere alza troppo. A inizio ripresa il Bologna sfiora il pareggio con un colpo di testa di Dallinga, ma è il Como a raddoppiare all’8’: discesa a sinistra di Cutrone che si accentra e fa esplodere il destro, palla che s’insacca imparabilmente sulla sinistra di Skorupski. Il Bologna si butta troppo in avanti e il Como si mangia letteralmente due ripartenze.

La prima al 15’ con Strefezza che salta due uomini, ma solo davanti al portiere manda a lato, poi ci prova Federa, ma viene fermato in fuorigioco. Italiano si sgola dalla panchina e gli emiliani hanno un sussulto, con Fabbian al 20’: una girata al volo, poi gran numero di Pobega che di sinistro prende il palo, con Audero superato. È il momento della squdra ospite che accorcia al 31’ con Santiago: tiro da fuori di Odggaard, Dossena devia la traiettoria, ma il pallone diventa buono per Castro che, di destro, mette in rete. Le azioni sbagliate del Como presentano il conto: al primo minuto di recupero, Iling prende palla fuori area, proprio all’incrocio delle linee sulla sinistra, e con un diagonale a mezza altezza batte Audero.