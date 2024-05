Il delegato Coni analizza la ’salute’ del settore: "La provincia sta vivendo un periodo incredibile"

"E’ un periodo vissuto nel nome dello sport, quello che sta vivendo la nostra provincia: da un lato arrivano grandi successi sia con affermati professionisti di categoria che con numerosissimi amatori, ma molto bene vanno anche le scuole che promuovono la pratica sportiva e potenziano la loro offerta formativa anche attraverso la potente leva dello sport". A fare una analisi dello sport carrarese è Vittorio Cucurnia, la massima autorità sportiva della provincia (è delegato Coni) che guarda anche avanti.

"Stiamo vivendo un momento epocale per lo sport che da tempo è stato rivisto con profondi cambiamenti di ordine fiscale, legale e strutturale e il Coni crede fermamente in una positiva rigenerazione sportiva che abbracci tutto il territorio – continua Cucurnia - i progetti creati in stretta sinergia con le istituzioni locali, le società sportive e gli enti sportivi, rafforzano questa volontà, che si concretizza anche in finanziamenti mirati, come quelli per il Gioco sport dei giovanissimi. E anche la volontà del Ministero dello Sport di riproporre i Giochi della Gioventù, ci sprona a perfezionarci ulteriormente, sollecita le amministrazioni ad operare in favore del ripristino di impianti sportivi esistenti e nella costruzione di nuovi anche perché, senza luoghi adeguati, la pratica sportiva non può rendere come dovrebbe. Contemporaneamente le associazioni sportive dilettantistiche che si occupano di attività giovanile devono necessariamente acquisire quella consapevolezza della responsabilità sociale che deve guidarne il loro percorso in stretta sinergia con le amministrazioni e gli enti sportivi competenti".

ma.mu.