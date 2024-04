Il derby al Monsummano. Lampo ko e fuori dai giochi

INT MONSUMMANO

2

LAMPO MERIDIEN

0

MONSUMMANO Grasso; Covino, Perillo, Antonelli, Citti, Agnorelli, Dal Porto (41’ st Silvano), Moncini, Ferrara (35’ st Sordi), Vitiello, Mancino (28’ st Dal Poggetto). A disp. Baldi, Saquella, Malucchi, Bertelli. All. Matteoni.

LAMPO MERIDIEN Tirabasso; Boghean (16’ st Raffi), Simi, Chianese, Massaro, Del Sorbo, Di Vito, Aquilante (40’ st Del Fa), Pirone, Maiorana, Dingozi. A disp. Bartolozzi, D’Angelo, Taverna, Mazzanti, Bonni, Calandra. All. Magrini.

ARBITRO Galligani di Pistoia.

MARCATORI: 6’ pt Ferrara, 7’ st Mancino.

Il derby tra Intercomunale Monsummano e Lampo Meridien, giocato allo "Strulli", va alla formazione amaranto, che si impone per 2-0 grazie ai gol siglati da Ferrara e Mancino. Davanti ad una bella cornice di pubblico, le due squadre giocano sin dall’inizio abbastanza bene. Più guardinga la squadra di Matteoni, schierata con un 3-5-2. La formazione allenata da Magrini opta per un 4-3-1-2, che vede Pirone, Maiorana e Dingozi pronti a colpire in avanti. Al 6’ però vanno in vantaggio gli amaranto. Mancino riceve palla sulla linea mediana, e subito lancia Ferrara, che brucia sullo scatto Del Sorbo e Massaro, incuneandosi verso la porta difesa da Tirabasso. Il portiere della Lampo Meridien prova a fermarlo uscendo alto, ma non ci riesce, perché il numero 9 amaranto appoggia delicatamente la sfera in rete, mandando avanti i suoi.

Sotto di un gol, la formazione ospite prova ad alzare il baricentro. Riesce però a conquistare una serie di calci piazzati, che tuttavia non creano particolari problemi a Grasso. Su uno di questo, battuto da Maiorana, è Aquilante a provarci di testa, ma la sua conclusione viene respinta da un Grasso attento e reattivo. Subito dopo c’è anche una contesa tra Del Sorbo e Ferrara, che surriscalda gli animi in campo e tra le due panchine. L’arbitro Galligani di Pistoia fatica parecchio a riportare la calma, ma alla fine ci riesce, distribuendo anche i primi cartellini gialli, che portano alle ammonizioni di Boghean e Perillo. Nella ripresa i ritmi di gioco sono molto più bassi, ma premiano ancora una volta la compagine monsummanese, che al 52’ raddoppia: su un cross di Perillo, Ferrara non ci arriva; la sfera finisce sui piedi di Mancino, che in maniera sporca, ma vincente, trova la via del gol. Sotto di due reti, Magrini decide di giocarsi il tutto per tutto, mettendo in campo anche Raffi e Del Fa, e schierando i suoi con ben cinque punte. Matteoni risponde inserendo Dal Poggetto, Sordi e Silvano al posto di Mancino, Ferrara e Dal Porto. I cambi effettuati dagli ospiti, portano però alle sole conclusioni di Maiorana e Simi, ben bloccate da Grasso, e al tiro di Del Fa, che a tempo scaduto centra il palo.

Simone Lo Iacono