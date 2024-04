Il derby Modena, a Reggio una sola vittoria

Quante volte dall’introduzione del girone unico il Modena ha vinto in casa della Reggiana? Appena una. Era il 15 ottobre 1950, sesta giornata del campionato di serie B 1950-51 e davanti a quasi 12mila spettatori la Reggiana, prima in classifica, si portava in vantaggio al 10’ con il centravanti Scagliarini. Vantaggio che durava solo tre minuti perché l’arbitro Guido Agnolin, padre di Luigi, direttore di gara di livello internazionale, decretava un rigore che l’interno sinistro ungherese Gyula Toth trasformava, mettendo fine dopo 463 minuti all’imbattibilità del portiere granata Manfredini.

La partita era equilibrata, al vigore e all’entusiasmo della Reggiana rispondevano la classe e la freschezza del Modena, che accanto a un paio di veterani quali Renato Braglia e Renato Brighenti schierava diversi giovani d’avvenire come il portiere Giorgio Ghezzi, il terzino Giuseppe Corradi, il mediano Enzo Menegotti e l’attaccante Sergio Brighenti, tutti poi arrivati a vestire la maglia azzurra della nazionale come il più esperto mediano Maino Neri. Proprio il maggiore del fratelli Brighenti, Renato detto ’Ghega’, al 72’ realizzava la rete del vantaggio gialloblù, in seguito difeso con sicurezza dalle spettacolari parate di Ghezzi, futuro ’kamikaze’ dell’Inter e campione d’Europa con il Milan. Quel promettente Modena, allenato dall’ungherese Imre Senkey, si classificava terzo, preceduto dalla Spal e dal Legnano che salivano in A. Nei 28 derby ’del Secchia’ o ’del Lambrusco’, 17 di B, 10 di C e uno di D, oltre a quell’unico successo la squadra gialloblù ha anche colto 13 pareggi, mentre le vittorie della Reggiana sono state 14, senza tenere conto di quella del 2017-18, con il Modena battuto 1-0 ma poi radiato e fallito. I gol, 15 per i canarini e 38 per i granata. Sono terminati in parità il primo e l’ultimo derby disputati.

Il 7 dicembre 1949 finiva 3-3 con Alfredo Notti che siglava l’1-2, Raggio Montanari il 2-2 e Domenico Spadoni il definitivo 3-3; il 2 febbraio 2022 terminava 0-0, con i gialloblù in dieci dal 74’ per l’espulsione di Fabio Gerli. In entrambi i campionati il Modena saliva di categoria, nel 1940-41 passando dalla B alla A, nel 2021-22 dalla C alla B, precedendo proprio la Reggiana. Nel mezzo due vittorie sfiorate, 1-1 nel 1985-86, con vantaggio gialloblù su autorete del granata Remondina, pareggio su rigore di D’Agostini e penalty due volte parato dal portiere Facciolo, prima a Sergio Domini e nella ripetizione a Damiano Longhi. Nel 2018-19 l’unico confronto in serie D fra le due squadre, quella di casa iscritta al campionato come Reggio Audace e il Modena risorto dopo il fallimento del 2017, finiva 0-0 con l’attaccante gialloblù Carlo Ferrario, poi capocannoniere del girone con 23 reti, che si divorava una clamorosa occasione.