Il fronte tifosi. La Baraonda presente con un pullman di supporters

L’Estra anche a Trento non sarà sola, ma avrà al proprio fianco i suoi tifosi che come sempre hanno fatto durante tutta la stagione saranno pronti a sostenerla anche nell’ultima trasferta della stagione. Da Pistoia partirà un pullman della Baraonda Biancorossa più altre macchine che raggiungeranno Trento per sostenere la squadra in questa sfida importantissima. Arrivare a giocarsi un posto nei playoff era qualcosa di impensabile ad inizio stagione visto che la convinzione di tutti era quella di dover assistere ad una stagione difficile e travagliata, cercando di fare il possibile per arrivare alla salvezza e invece questa squadra ha saputo stupire tutti e adesso è ad un passo dal grande sogno.