Il futuro della Pistoiese. Tomasi ha ’aperto’ a Iorio. Già compiuti i primi passi

La questione del tempo, sia quello trascorso che quello che verrà, è strettamente legata al destino della Pistoiese. Ciò che è certo è che tutti i brutti ricordi legati a Maurizio De Simone e al tuo trascorso in arancione dovranno essere cancellati quanto prima dall’immaginario collettivo cittadino. Imparare dagli errori del passato per costruire un futuro migliore, nel segno della trasparenza: questo dovranno fare coloro che vogliono bene all’Olandesina. Eppure, al momento, sembra che gli attori impegnati nella ripartenza preferiscano non rendere del tutto partecipe la città sulle varie evoluzioni. Dopo l’esclusione della squadra dal campionato, il primo segnale d’apertura è stato dato da Sergio Iorio, che si è messo a disposizione per prendere parte alla rinascita del club arancione ipotizzando la presentazione di un progetto concreto entro la fine del mese di maggio. Nella giornata di ieri, quarantotto ore dopo, ha spostato la propria pedina anche il sindaco Alessandro Tomasi, che attraverso una nota ha confermato la disponibilità dell’amministrazione "a valutare qualsiasi progetto serio, trasparente e credibile e a lavorare per creare un terreno fertile intorno ad un’idea che vada in questo senso. Lavoriamo per una ripartenza che sia improntata sulla voglia di fare il risultato ma, soprattutto, sulla necessità di ricreare entusiasmo intorno agli arancioni, di ricompattare quel tifo sano che ci contraddistingue".

Tuttavia, a discapito della volontà di temporeggiare ("Siamo in un momento delicato, senza interlocutori e in attesa della nomina del Curatore", ha scritto Tomasi) che può trasparire dalle dichiarazioni, la realtà dei fatti dice che alcuni passi sono già stati compiuti. I primi dialoghi tra le parti sarebbero infatti già avvenuti, pur con la massima riservatezza alla luce anche della delicatezza di una simile operazione. E il progetto di massima ci sarebbe già: novità emergeranno ben prima della fine di maggio, momento in cui, verosimilmente, si potrà essere vicini all’annuncio la ripartenza dell’attività. Non resta che rimanere alla finestra, in attesa che passaggi più sostanziali emergano alla luce del sole, anche perché non è da escludere che possano spuntare cordate differenti.

Michele Flori