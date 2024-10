Il marchio rientra alle gare, Miki Biasion ha curato la messa a punto della vettura. Lancia, il ritorno del mito: la Ypsilon Hf 4 si fa strada

Un mito che torna a tutto gas. La Lancia rientra nel mondo del rally con la Ypsilon Rally4 Hf (nella foto), i cui ordini – il prezzo è di 74.500 euro – si sono aperti ieri in tutto il mondo attraverso lo Stellantis Motorsport Racing Shop.

Qualche settimana fa è stato Carlos Tavares, ceo di Stellantis e pilota di esperienza, a mettere alla prova la Ypsilon Rally4 HF (motore 1.2 turbo a tre cilindri, 212 cavalli, 1.050 chili di peso) a Balocco, uno dei più famosi circuiti per lo sviluppo automobilismo e la messa a punto dei modelli ad alte prestazioni. "Il 2025 segnerà il ritorno di Lancia nel motorsport, con l’obiettivo di riaffermare la sua presenza nelle competizioni automobilistiche contemporanee" commenta Luca Napolitano, ceo di Lancia.

"Con un mix di tradizione e innovazione, Lancia guarda al futuro con passione e ambizione. E se il 2026 sarà l’anno dell’ammiraglia Gamma, che sarà prodotta nello stabilimento Stellantis di Melfi, il 2025 sarà e dedicato al rilancio della gloriosa sigla Hf, che campeggerà prima sulla Ypsilon per poi arrivare sulla Gamma e sulla nuova Delta con la denominazione Hf Integrale. Quando si parla di Hf la memoria non può che andare alle leggendarie Stratos, 037 e Delta, che hanno dominato le gare di rally per 20 anni vincendo un totale di quindici campionati mondiali tra piloti e costruttori, un record ancora oggi imbattuto".

Lo sviluppo e la messa a punto di entrambi i modelli sono stati curati da Miki Biasion, leggenda del motorsport e campione del mondo rally con Lancia.