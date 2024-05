Il messaggio. Le congratulazioni alla squadra da Ron Rowan: "Ora vorrei vedere un PalaCarrara infuocato»

Dopo il raggiungimento del prestigioso traguardo dei playoff, è tornato a parlare pubblicamente anche Ronald Rowan. Il ’Marine’, capofila degli investitori statunitensi che hanno rilevato la maggioranza del Pistoia Basket 2000 e futuro presidente del club, ha diffuso tramite i canali sociali biancorossi un breve messaggio: "Le mie congratulazioni a coach Brienza ed ai giocatori per l’eccezionale risultato ottenuto raggiungendo i playoff – ha detto Rowan, che nei prossimi giorni tornerà in città –. Adesso il PalaCarrara dovrà essere ancora più infuocato per le prossime partite. Finiamo il campionato al meglio per poi avere un buon feeling in vista dell’inizio dei playoff e, da parte mia, ancora complimenti a tutti".