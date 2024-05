Il Modena pianifica Santoro: si va verso il riscatto della mezzala

Il Modena, conquistata la salvezza e con nessuna possibilità di accedere ai playoff, a una giornata dalla fine del campionato, inizia a pianificare il futuro, a gettare le basi per la prossima stagione con l’ex Bisoli in panchina. E tra conferme e addii, si parla del futuro di Simone Santoro. Il calciatore biancorosso a gennaio è passato al Modena con la formula del prestito (oneroso) con diritto di riscatto. Il club emiliano sta seriamente pensando di far valere l’opzione di riscatto col Perugia. Al club biancorosso andrà una cifra non eccessiva ma che va comunque a sommarsi a quella pagata per il prestito.