Il Perugia delude ancora: solo 2-2 a Sestri. Non basta il gol lampo di Montevago

Sestri Levante

Un’altra delusione. Il Perugia non va oltre il pareggio sul campo del Sestri Levante nonostante si porti due volte in vantaggio e soprattutto metta immediatamente la gara in discesa. Dopo 30 secondi Montevago porta avanti il Grifo, ma invece che sfruttare il jolly il Perugia sceglie di gestire in un campo difficile da leggere, piccolo, veloce e sintetico. Una scelta che non paga tanto che i liguri trovano alla mezz’ora il pari. Lo schiaffo ricorda al Perugia che non si gioca così e Torrasi ha almeno il merito (in una gara che lo ha visto poco protagonista) di riportare avanti la squadra di Zauli. Ma nella ripresa il Perugia mostra poca personalità. Un atteggiamento deleterio sommato allo sciagurato fallo da rigore commesso dall’esperto Lisi che consente a Clemenza di riportare la gara in parità dagli undici metri. Solo Gemello salva il Perugia dalla sconfitta. C’è da chiedersi anche perché Zauli non abbia sfruttato i cambi in una partita che invece avrebbe avuto bisogno di qualcosa di diverso. Così non va. Perché le giornate passano, e il Grifo resta nella mediocrità, naviga in acque torbide e anche pericolose.

La gara. Stavolta Zauli, almeno in campo, sposa la continuità, con Bartolomei che riprende una maglia al posto di Giunti squalificato. L’avvio è di quelli da ricordare: nemmeno un minuto e il Perugia passa grazie ad un gran gol di Montevago che raccoglie l’assist di Lisi, si infila tra i due centrali del Sestri e porta avanti il Grifo. Clemenza all’8 mette alla prova Gemello, che risponde. Il campo è piccolo, Torrasi e Bartolomei vengono spesso scavalcati da lanci lunghi o dal gioco sulle fasce. Dopo un tentativo di Di Maggio (10’) il Grifo si accomoda, mentre la squadra di casa prova a ribaltare la situazione e al 33’ è una palla lunga a sorprendere il Perugia: la spizzata di Parravicini mette fuori gioco Plaia, con Durmush che davanti a Gemello non può sbagliare 1-1. Allo scadere del primo tempo Mezzoni si prende la fascia, mette al centro, toccano Montevago e Lisi ma è di Torrasi la stoccata vincente che porta avanti il Grifo prima dell’intervallo. Nella ripresa, però, il Perugia lascia troppa iniziativa ai padroni di casa e al 20’ combina il patatrac: Lisi frana su Podda, è rigore e Clemenza dal dischetto fa 2-2. Il Sestri a questo punto ci crede e prima colpisce il palo con Parravicini poi è Gemello a chiudergli la porta (32’). L’unico sussulto nel finale con Di Maggio che calcia a lato un invito di Montevago.

Francesca Mencacci