Il portiere e il centravanti. S. Pietro e ‘Gallo’ Belotti: "Pronti a prenderci tutto»

La parata nei minuti di recupero a Bruges se la ricorda bene. Terracciano sa di aver messo la firma sulla finale. "È un momento importante per noi e per la città. Sappiamo cosa ci aspetta, manca ancora una settimana e c’è un’altra gara importante stasera che ci darà una mano per arrivare pronti ad Atene".

Gli fa eco Andrea Belotti, campione d’Europa in carica con la Nazionale. "All’Europeo fu importante mantenere la calma, giocavamo in Inghilterra contro l’Inghilterra, e andammo sotto dopo pochi minuti. Sembrava andasse tutto male, ma gestimmo bene ogni momento della gara. Anche a questo giro dovremo fare così. So quanto conta il trofeo per questa città, siamo pronti per prendercelo. Per noi, per Firenze, i fiorentini, ma in primis per Joe".

Ale. La