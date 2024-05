Il pre-partita. Brienza è fiducioso: "Ci sarà un altro clima»

"Per vincere servirà una prestazione semi perfetta e sarà necessario che la squadra venga trascinata dal pubblico. Ma anche che tutti i giocatori, in particolare Moore e Willis, vengano tutelati dagli arbitri". Nicola Brienza traccia la via (con anche un richiamo alla gestione dei fischietti) in vista della palla a due di gara-3 dei quarti playoff in programma questa sera alle 20 al PalaCarrara. L’Estra, se vuole regalarsi un’altra sfida in via Fermi (si giocherebbe eventualmente domenica), deve necessariamente battere Brescia. "Sapevamo che sarebbe stata una serie difficile, perché la Germani ha tante armi a propria disposizione. Ci sono comunque state delle situazioni positive e di queste dobbiamo far tesoro".

Secondo l’allenatore ex Trento occorrerà maggiore cinismo. "Capita un momento della partita in cui l’inerzia può girare a tuo favore. Il che non significa che sicuramente vincerai, ma che metterai di più in difficoltà gli avversari. Ecco, bisogna sfruttare quell’occasione. Sono molto sereno e ottimista che in casa nostra ci sarà un altro clima, sia sugli spalti che in campo".

Il riferimento va anche alla direzione di gara degli arbitri. "I nostri elementi di riferimento dovrebbero essere più tutelati. Non dico che ci debba essere un occhio di riguardo, ma un’attenzione su quello che è il valore in campo dei giocatori. Onestamente – aggiunge Brienza – rispetto alle prime due partite, uno step in avanti può essere fatto". Così come possono essere migliorati alcuni aspetti del gioco da parte di Della Rosa e compagni. "La nostra squadra è facilmente leggibile perché abbiamo riferimenti tecnici molto chiari in campo, quindi è più semplice toglierceli. Dovremo essere bravi a creare delle condizioni diverse per coinvolgere anche chi come Ogbeide non è ancora riuscito a entrare nella serie. Mi ricorda un po’ quanto accaduto con Magro l’anno scorso in semifinale contro Cantù". Quando, sotto 0-2, Pistoia riuscì nell’impresa di ribaltare completamente la serie. Questa Estra può ripetere l’impresa? "Eravamo carichi prima di gara-1, lo siamo a maggior ragione adesso, anche se la forbice fra Pistoia e Brescia è maggiore rispetto a quella fra il gruppo dell’anno scorso e Cantù".

Non poteva poi mancare da parte di Brienza un commento sul premio di allenatore dell’anno e sugli altri riconoscimenti conquistati dai vari esponenti biancorossi. "Quella di mercoledì è stata una giornata importante per il club. Sono felice in particolare per Massimo Capecchi: si tratta di un altro attestato di stima. Ma il premio è anche per Marco Sambugaro, che rappresenta più di una colonna per questa società".

