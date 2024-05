Il progETTO. Gonzaga University e lo studio svolto sulla maglia speciale

Il progetto della maglia special edition dell’Estra è diventato un importante ’case study’ approntato dagli studenti di Gonzaga University. Seguiti in questo percorso dal professor Ryan Turcott e con la collaborazione del professor Marco Bracci, gli studenti hanno messo in atto uno degli intenti dichiarati ad inizio stagione, quando la società ha ufficializzato l’accordo triennale con uno dei più importanti college americani. E così, dopo la presentazione ufficiale della maglia, gli studenti si sono concentrati ad analizzare gli scenari creati dallo sviluppo di questa divisa ovvero un progetto che punta alla sostenibilità, la commistione di arte e cultura con il mondo dello sport professionistico, il ruolo educativo dello stesso ed il valore sociale restituito per dare risalto a quella che è l’identità della nostra città. A questo proposito sono state realizzate apposite interviste video ai referenti partner dell’iniziativa ovvero con l’advisor area sociale Andrea Di Nino, unitamente a Macron, Fondazione Pistoia Musei, Giorgio Tesi Group, il liceo artistico Petrocchi e Matthias Mariotti in quanto vincitore del contest scolastico che ha portato poi alla creazione della maglia. Questi i nomi degli studenti che sono stati coinvolti: Benjamin Meyer, Houston Bradeson, Ryan Stampfli, Katherine Stenning, Jodie Otani.

