Il ricordo. Pure il Grifo in lutto. È morto Mario Scarpa

Il Grifo e tutto il mondo del calcio è in lutto: si è spento, all’età di 74 anni, Mario Scarpa, ex attaccante del Perugia degli anni d’oro. L’attaccante originario di Goro ha indossato la maglia biancorossa dal 1973 al 1978. "L’AC Perugia Calcio piange la scomparsa di Mario Scarpa, ex attaccante del Perugia degli anni ‘70 e uno dei protagonisti della storia del club biancorosso. Con 6 reti contribuì alla prima promozione in Serie A nella stagione 1974-1975, con Ilario Castagner in panchina. Cinque stagioni nel Perugia con 132 presenze e 24 reti. Alla famiglia un grande abbraccio e le più sentite condoglianze", si legge nella nota del club. Tanti i messaggi dei tifosi biancorossi sui social per ricordare l’attaccante del Grifo.